Голкипер сборной России отреагировал на призыв Карпина уезжать из РПЛ

Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов поблагодарил наставника национальной команды Валерия Карпина за то, что он делится своим мнением. Его слова передает «Матч ТВ».

«Не думаю, что он призывал ослаблять чемпионат. Он призывал к тому, чтобы люди попробовали свои силы в другой среде, у кого есть такая возможность. Поэтому совет Валерия Карпина больше связан с тем, чтобы футболисты не думали, что в России все хорошо. Лично я могу сказать ему спасибо за то, что он делится своим мнением. Для меня круто понимать, что человек искренне говорит то, что он думает», — сказал Сафонов.

Карпин после товарищеского матча со сборной Катара заявил, что российским игрокам нужно уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ). Позже он объяснил свои слова тем, что не советовал покидать лигу всем, а его слова касаются только трансферов в топ-5 чемпионатов Европы. Этим летом из РПЛ уехали Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).

12 сентября сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Катаром (1:1). Свою последнюю официальную игру россияне провели в ноябре 2021 года в отборочном турнире к чемпионату мира против Хорватии.

Ранее Геннадий Орлов оценил совет Карпина футболистам уезжать из РПЛ.