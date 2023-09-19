Тарасова заявила, что российских фигуристов уже можно было бы отправить на ЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высоко оценила текущую форму российских фигуристов. Ее слова передает ТАСС.

«Мне всегда очень нравились наши контрольные прокаты. Я рада была увидеть своих коллег, тренеров, спортсменов, посмотреть, что они подготовили на сезон, это всегда очень интересно. Кого-то отдельно выделить не могу, но мне кажется, что фигуристы находятся в хорошей форме, их уже можно было бы отправить на чемпионат мира. Понятно, что это только старт сезона, и они еще будут добавлять, но начало положено», — сказала Тарасова.

После Олимпийских игр 2022 года в Пекине российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения. Там они смогли завоевать шесть наград.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны).

Ранее сообщалось, что российская фигуристка проткнула ногу коньком на тренировке.