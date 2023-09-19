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Тарасова заявила, что российских фигуристов уже можно было бы отправить на ЧМ

Тарасова считает, что российские фигуристы находятся в хорошей форме

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высоко оценила текущую форму российских фигуристов. Ее слова передает ТАСС.

«Мне всегда очень нравились наши контрольные прокаты. Я рада была увидеть своих коллег, тренеров, спортсменов, посмотреть, что они подготовили на сезон, это всегда очень интересно. Кого-то отдельно выделить не могу, но мне кажется, что фигуристы находятся в хорошей форме, их уже можно было бы отправить на чемпионат мира. Понятно, что это только старт сезона, и они еще будут добавлять, но начало положено», — сказала Тарасова.

После Олимпийских игр 2022 года в Пекине российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения. Там они смогли завоевать шесть наград.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны).

Ранее сообщалось, что российская фигуристка проткнула ногу коньком на тренировке.

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