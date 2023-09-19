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Рублев назвал самую большую жертву, на которую идут профессиональные теннисисты

Теннисист Рублев заявил, что приходится быть эгоистичным ради спорта

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Geoff Burke/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев считает, что представителям его вида спорта приходится жертвовать личным временем и отдыхом для подготовки к турнирам. Об этом он заявил The Tennis Circle.

«Я думаю, жертвы у всех разные. Это зависит от привычек каждого человека, но я думаю, что самая большая жертва – это то, что нужно быть эгоистичным по отношению к самому себе – иногда делать то, что тебе не хочется делать, но что лучше для тенниса», — сказал Рублев.

17 сентября Андрей Рублев впервые в карьере стал чемпионом выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown (UTS). В финале спортсмен в четырех сетах обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова. На Открытом чемпионате США (US Open) россиянин дошел до четвертьфинала, уступив Даниилу Медведеву.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Рублев занимает шестое место (4515 очков). Лидирует представитель Сербии Новак Джокович (11795 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8535 очков). Тройку лидеров замыкает россиянин Даниил Медведев (7280 очков).

Ранее Даниил Медведев объяснил, почему не выступит на турнире в Китае.

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