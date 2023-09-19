Месси рассказал о своих ритуалах

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, что соблюдает ритуалы в домашнем быту, передает Toda Pasion.

«У меня много причуд. Перед сном я готовлю стол. За завтраком все должны сидеть на своем месте за столом», — сказал Месси.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. После 12 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Месси выступал за основную команду «Барселоны» с 2003 по 2021 год. Вместе с клубом он выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.

Ранее Месси назвал свои самые любимые блюда.