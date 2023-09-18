Испанский тренер признался, что много лет мечтал поработать в России

Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Давид Деограсия рассказал, было ли ему сложно принять решение о переезде в Россию. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Меня очень хорошо приняли в команде, помогали во вcем. Надеюcь, и я cмогу помочь в ответ. Вcе отлично. Приезд в Роccию? Ничего cложного. Я много лет мечтал приехать в Роccию, поработать здеcь», — cказал тренер.

Деограсия возглавил «Оренбург» в августе после ухода чеха Иржи Ярошика. Под руководством испанского специалиста команда провела четыре матча, в которых одержала три победы и один раз сыграла вничью.

После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» с восемью очками занимает 11-е место в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Деограсии на своем поле примут воронежский «Факел» в Кубке России. Игра пройдет 21 сентября.

Ранее агент обвинил российские футбольные клубы в ангажированности.