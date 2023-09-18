Экс-тренер «Зенита» назвал единственный способ остановить петербургский клуб

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что у московского «Спартака» никогда не будет ресурсов на то, чтобы остановить сине-бело-голубых. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Совет «Спартаку», как остановить «Зенит»? У них нет и, видимо, никогда не будет ресурсов, сил и всего остального, чтобы остановить «Зенит». У «Спартака» ноль шансов против Санкт-Петербурга, никакой совет не поможет красно-белым.

Мое назначение на пост главного тренера «Спартака» — это единственный шанс остановить «Зенит». (Смеется.) Но им не повезло, что я за «Зенит», — заявил Петржела.

После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 17 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» с 13 баллами расположился на шестой строчке.

В следующем туре петербургский клуб на своем поле сыграет с московским «Локомотивом», а красно-белые дома примут столичное «Динамо».

Ранее бывший президент «Спартака» заявил, что Абаскаль «просто плывет».