Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер «Зенита» назвал единственный способ остановить петербургский клуб

Тренер Петржела заявил, что никакой совет не поможет «Спартаку» остановить «Зенит»

close
100%
Vlastimil Petrzela/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что у московского «Спартака» никогда не будет ресурсов на то, чтобы остановить сине-бело-голубых. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Совет «Спартаку», как остановить «Зенит»? У них нет и, видимо, никогда не будет ресурсов, сил и всего остального, чтобы остановить «Зенит». У «Спартака» ноль шансов против Санкт-Петербурга, никакой совет не поможет красно-белым.

Мое назначение на пост главного тренера «Спартака» — это единственный шанс остановить «Зенит». (Смеется.) Но им не повезло, что я за «Зенит», — заявил Петржела.

После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 17 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» с 13 баллами расположился на шестой строчке.

В следующем туре петербургский клуб на своем поле сыграет с московским «Локомотивом», а красно-белые дома примут столичное «Динамо».

Ранее бывший президент «Спартака» заявил, что Абаскаль «просто плывет».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях