Толпа фанатов ворвалась в отель, где остановился Роналду

Толпа иранских болельщиков ворвалась в отель в Тегеране, пытаясь увидеть португальского футболиста саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Об этом сообщает tarafdari.

18 сентября звездный форвард прибыл в столицу Ирана в составе «Аль-Насра» на матч азиатской Лиги чемпионов против местного клуба «Персеполис». Встреча состоится 19 сентября, начало в 21.00 по московскому времени.

Несколько десятков фанатов собрались у отеля, где остановился Роналду, а затем прорвались в холл гостиницы, где начали скандировать имя 38-летнего форварда. Ранее болельщики сопроводили автобус с игроками «Аль-Насра» из аэропорта, дорога до отеля была украшена приветственными баннерами.

Агентство Франс Пресс сообщает, что Роналду с одноклубниками в Тегеране находятся под охраной «элитного подразделения», в которое входят сотрудники правоохранительных органов, специализирующихся на президентских поездках. Отмечается, что сотрудникам подразделения поставлена задача предотвратить любые контакты между фанатами и футболистами «Аль-Насра».

Ранее Роналду едва не отправил в нокаут оператора.