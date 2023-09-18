Орлов оценил совет Карпина футболистам уезжать из РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов поддержал главного тренера сборной России Валерия Карпина, который посоветовал российским игрокам по возможности уезжать в зарубежные чемпионаты, передает «Спорт-Экспресс».

«Это только пойдет на пользу сборной. Мы же гордимся нашими хоккеистами, выступающими в НХЛ. Никто же в данном случае политику сюда не приплетает», — сказал Орлов.

В сентябре национальная команда России под руководством Карпина провела учебно-тренировочный сбор, в рамках которого сыграла три контрольных матча: две игры с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и один поединок с Катаром (1:1).

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-тренер сборной России предложил создать совет, перед которым отчитывался бы Карпин.