В «Спартаке» рассказали, ищет ли клуб замену Абаскалю

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что в клубе доверяют главному тренеру команды Гильермо Абаскалю, передает «РБ Спорт».

«Правильно ли понимать, что у Абаскаля железобетонный кредит доверия? На данный момент мы работаем вместе. Никакие альтернативные варианты не рассматриваются», — сказал Малышев.

16 сентября «Спартак» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Сочи» со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Срджан Бабич в добавленное время. Сербский игрок перешел в московский клуб в летнее трансферное окно.

После восьми туров РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля идут на шестом месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. Единоличным лидером является «Краснодар», набравший 18 очков. «Зенит», набрав на одно очко меньше, занимает второе место в турнирной таблице. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов» и «Динамо» (по 15 очков).

Ранее защитник «Спартака» Павел Маслов ответил, почему команда не могла забить до конца матча с «Сочи».