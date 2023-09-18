Боец Штырков сравнил Минеева с Чудо-женщиной

Российский боец Иван Штырков пошутил, что его коллега Владимир Минеев похож на персонажа вселенной Marvel Чудо-женщину, передает Metraratings.Ru.

«Какой Минеев супергерой? Если я — Халк, то нужно брать вселенную Marvel. Напрашивается шутка. Чудо-женщина. Но это только шутка, если переходить на подколы», — сказал Штырков.

16 августа Минеев одолел бразильца Рафаэля Карвальо по правилам кикбоксинга на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Поединок, который прошел в Элисте, закончился во втором раунде, когда Минеев отправил своего соперника в нокаут ударом в подбородок.

Карвальо является бывшим чемпионом Bellator. Минеев — чемпион AMC Fight Nights.

18 ноября в Москве боец победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке по правилам кикбоксинга. Сразу после этого боя Минеев подписал контракт на прохождение службы в рядах Вооруженных сил РФ. Он проходил службу в зоне СВО.

Ранее стало известно, когда Минеев завершит карьеру.