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Руководство Объединенного мира борьбы рекомендовало не пожимать руки россиянам и украинцам на ЧМ

UWW рекомендовало россиянам и украинцам не пожимать руки на ЧМ по борьбе

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Shutterstock

Руководство Объединенного мира борьбы (UWW) рекомендовало спортсменам из России и Украины не пожимать друг другу руки на чемпионате мира по борьбе, который сейчам проходит в Белграде, передает «Матч ТВ».

«Руководство UWW рекомендовало российским и украинским спортсменам не пожимать друг другу руки на чемпионате мира. Эта рекомендация направлена на избежание инцидентов, если один из соперников откажется от рукопожатия», — заявил представитель UWW.

В апреле 2023 года исполком Объединенного мира борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта 2023 года было рекомендовано допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе, если спортсмены не занимались активной поддержкой боевых действий.

Украина ранее призвала международные федерации отменить рукопожатия на турнирах с российскими спортсменами.

Ранее Михаил Мамиашвили объяснил, почему россияне не будут жаловаться на отказ украинцев от рукопожатий.

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