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В Великобритании раскритиковали украинского футболиста «Челси» Мудрика

Украинец Мудрик стал худшим игроком «Челси» в матче против «Борнмута»

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Phil Noble/Reuters

Портал Goal опубликовал оценки игроков «Челси» после матча с «Борнмутом» в пятом туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Самый худший рейтинг по итогам игры получил украинский вингер «аристократов» Михаил Мудрик (3 балла из 10).

«Ярко начал, но померк после того, как получил желтую карточку за неудачную борьбу с Максом Ааронсом. Его уверенность в себе пошатнулась, и это заметно. Заменен после часа игры и совсем не похож на футболиста за 88 млн фунтов», — говорится на сайте.

Украинскому вингеру поставлена самая низкая оценка среди всех футболистов «Челси». Матч завершился нулевой ничьей.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля» 21 января, не отметившись результативными действиями. Всего в чемпионате Англии украинский вингер в сезоне-2022/23 провел 15 матчей, не отметившись забитыми мячами. На его счету лишь две результативные передачи.

В текущем розыгрыше АПЛ Мудрик провел четыре матча, не отметившись результативными действиями. «Челси» идет на 14-м месте.

Ранее был назван футбольный тренер, потративший на трансферы больше всех.

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Футбол. Чемпионат Англии
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