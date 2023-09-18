Экс-игрок «Спартака» считает, что приход Черчесова мог бы взбодрить «Сочи»

Бывший игрок московского «Спартака» Максим Деменко предположил, что возможный приход Станислава Черчесова в «Сочи» мог бы взбодрить команду. Об этом он заявил RT.

«Когда только пошли первые сообщения от руководства клуба, что они доверяют Дмитрию, но им нужен результат, я сразу подумал: дают последний шанс. Полагаю, что на Диму оказывалось давление. Я хорошо его знаю как человека, он всегда работает с максимальной отдачей. Не думаю, что сейчас у команды должна произойти встряска. Вот условный приход Черчесова мог бы взбодрить», — сказал Деменко.

17 сентября «Сочи» на своем официальном сайте объявил об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера клуба. Новым наставником сочинского коллектива стал Александр Точилин. Он работает в структуре клуба с 2022 года. Станислав Черчесов сейчас находится без клуба после отставки из венгерского «Ференцвароша».

После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» занимает 13-е место в турнирной таблице. Команда проиграла три последних матча в чемпионате со счетом 0:5. 23 сентября «Сочи» встретится с «Крыльями Советов» в рамках РПЛ.

Ранее тренер «Локомотива» заявил, что игрокам «Локомотива» нужно было быть более хладнокровными.