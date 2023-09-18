Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ротенберг назвал Овечкина главным послом российского хоккея в мире

Ротенберг отметил заслуги Овечкина на льду и за его пределами

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своих социальных сетях поздравил нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 38-летием.

«Я горжусь тем, что мы вместе работали в сборной, усердно трудились, чтобы радовать болельщиков ярким хоккеем и приносить России победы.

Овечкин невероятно много делает для нашего хоккея — не только на льду, но и за его пределами. Сегодня он главный посол российского хоккея во всем мире. Благодаря ему миллионы людей проникаются любовью к игре, начинают поддерживать сборную России», — написал Ротенберг.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2005 года. В России он играл за московское «Динамо». В составе сборной России Овечкин трижды выигрывал чемпионаты мира.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. В прошлом сезоне россиянин обошел Горди Хоу. Новый сезон в НХЛ стартует в октябре.

Ранее в «Динамо» заявили, что всегда ждут Овечкина.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях