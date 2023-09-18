Ротенберг назвал Овечкина главным послом российского хоккея в мире

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своих социальных сетях поздравил нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 38-летием.

«Я горжусь тем, что мы вместе работали в сборной, усердно трудились, чтобы радовать болельщиков ярким хоккеем и приносить России победы.

Овечкин невероятно много делает для нашего хоккея — не только на льду, но и за его пределами. Сегодня он главный посол российского хоккея во всем мире. Благодаря ему миллионы людей проникаются любовью к игре, начинают поддерживать сборную России», — написал Ротенберг.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2005 года. В России он играл за московское «Динамо». В составе сборной России Овечкин трижды выигрывал чемпионаты мира.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. В прошлом сезоне россиянин обошел Горди Хоу. Новый сезон в НХЛ стартует в октябре.

Ранее в «Динамо» заявили, что всегда ждут Овечкина.