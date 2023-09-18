В УЕФА ответили на вопрос о возвращении российских клубов в еврокубки

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин признался, что российские клубы не будут возвращены в еврокубки до окончания специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил Sportklub.

«До каких пор Россия будет исключена из еврокубков? До конца СВО на Украине», — заявил Чеферин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи. Неоднократно футбольной общественностью обсуждался вопрос о переходе России в Азиатскую конференцию, но он не состоялся.

Ранее Кокорин сыграл за «Фиорентину» в матче еврокубка.