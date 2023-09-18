Шахматист Карякин показал кадры из зоны СВО

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в своем Telegram-канале поделился впечатлениями от нахождения в зоне специальной военной операции (СВО).

«Запорожское направление: Встречаемся с военными в условленном месте, пересаживаемся к ним в машину и выезжаем на передовые позиции. В этот момент по рации приходит сообщение «осторожно, опасность ракетного удара»! Секунд через 20 в 100 метрах от нас разрываются кассетные боеприпасы. Завораживающее, но очень страшное зрелище…» — написал Карякин.

Сергей Карякин 21 марта 2022 года по решению комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) по этике и дисциплине был отстранен на полгода из-за своего открытого письма на имя Владимира Путина. В сентябре стало известно об окончании срока его дисквалификации.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее стало известно о запрете российскому шахматисту менять гражданство.