Загитова анонсировала новость, которую долго ждали

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале рассказала, что скоро будет интересная новость, которую долго ждали.

«Будет мегаинтересная новость. Подсказка — вы этого давно ждали. Если есть какие-то интересные догадки, пишите, мне будет интересно почитать», — сказала Загитова.

В активе фигуристки, помимо победы на ОИ-2018, есть золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 года Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

После приостановки спортивной карьеры Загитова стала работать телеведущей в проекте «Ледниковый период».

Ранее Загитова попробовала себя в необычной роли.