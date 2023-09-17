В «Локомотиве» сравнили Дзюбу с Халком

Пресс-служба московского «Локомотива» в клубном Telegram-канале сравнила форварда команды Артема Дзюбу с супергероем комиксов Халком.

Напомним, на 32-й минуте матча против «Оренбурга» Дзюба пожаловался арбитру на дырку, которая образовалась на его футболке под мышкой. Потом Дзюба пошел к бровке и разорвал майку на себе полностью.

«Не все супергерои носят плащи — некоторым достаточно футболки», — написано в сообщении.

Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В мае он подписал новое соглашение с красно-зелеными до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год. В новом сезоне 35-летний нападающий провел шесть матчей, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.

16 августа Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей за угрозы в адрес журналиста после окончания матча с самарскими «Крыльями Советов» в четвертом туре Российской премьер-лиги — футболист пообещал «засунуть телефон в одно место» представителю СМИ.

Ранее Дзюба разорвал на себе футболку во время матча.