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В «Динамо» заявили, что всегда ждут Овечкина

«Динамо» поздравило хоккеиста Овечкина с днем рождения

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Телеграм-канал «ХК Динамо Москва»

Московское «Динамо» поздравило в своем Telegram-канале хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина с днем рождения.

«За плечами Ови Кубок Гагарина, Кубок Стэнли, три чемпионства мира и еще множество наград. Не хватает только олимпийского золота и побитого рекорда Гретцки, но и это временно. Всегда ждем дома», — говорится в сообщении.

17 сентября Овечкину исполнилось 38 лет. В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 42 шайбы и сделал 33 результативные передачи. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. На счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Овечкин является воспитанником «Динамо». Он выступал за клуб с 2001 по 2005 год. Также он играл за бело-голубых в сезоне-2012/13.

Ранее Федерация хоккея России (ФХР) поздравила Овечкина с днем рождения.

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