«Где Месси?» Фанаты «Атланты» посмеялись над «Интер Майами»

Болельщики «Атланты Юнайтед» посмеялись над «Интер Майами» после разгромной победы в матче регулярного чемпионата МЛС, упомянув имя аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает издание FCB Albiceleste в Twitter.

«Где Месси?» — скандировали фанаты на трибуне во время матча.

«Атланта» одержала победу со счетом 5:2. Месси не принимал участия в поединке из-за мышечного утомления.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Главным клубом в карьере Месси стала «Барселона»: за основную команду форвард выступал с 2003 по 2021 год. Вместе с клубом он выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.

Ранее в «Интер Майами» рассказали о поведении Месси.