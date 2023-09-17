Экс-тренер сборной России предложил создать совет, перед которым отчитывался бы Карпин

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев предложил собрать пул российских специалистов после последних матчей национальной команды, чтобы наставник сборной Валерий Карпин отчитался за проделанную работу и рассказал, как видит сложившуюся ситуацию. Его слова приводит Legalbet.

«Мы уже 12 лет не собирались так, нет собраний, как раньше, где мы подводили итоги. Это необходимо в обязательном порядке. Надо собрать, чтобы Карпин доложил, как выглядит наш футбол, какие предложения от тренерского штаба, что необходимо делать», — заявил Игнатьев.

В сентябре национальная команда России под руководством Карпина провела учебно-тренировочный сбор, в рамках которого сыграла три контрольных матча: две игры с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и один поединок с Катаром (1:1).

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Из-за этого Санкт-Петербург лишился права проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА в 2022 году, а Казань — Суперкубка Европы 2023 года.

Ранее в Госдуме предложили увеличить финансирование СВО за счет футболистов.