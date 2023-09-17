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Экс-тренер сборной России предложил создать совет, перед которым отчитывался бы Карпин

Тренер Игнатьев: нужен совет, чтобы Карпин доложил, как выглядит наш футбол

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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев предложил собрать пул российских специалистов после последних матчей национальной команды, чтобы наставник сборной Валерий Карпин отчитался за проделанную работу и рассказал, как видит сложившуюся ситуацию. Его слова приводит Legalbet.

«Мы уже 12 лет не собирались так, нет собраний, как раньше, где мы подводили итоги. Это необходимо в обязательном порядке. Надо собрать, чтобы Карпин доложил, как выглядит наш футбол, какие предложения от тренерского штаба, что необходимо делать», — заявил Игнатьев.

В сентябре национальная команда России под руководством Карпина провела учебно-тренировочный сбор, в рамках которого сыграла три контрольных матча: две игры с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и один поединок с Катаром (1:1).

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Из-за этого Санкт-Петербург лишился права проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА в 2022 году, а Казань — Суперкубка Европы 2023 года.

Ранее в Госдуме предложили увеличить финансирование СВО за счет футболистов.

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