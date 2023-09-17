Костомаров почеканил футбольный мяч в ножных протезах

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в своем Telegram-канале опубликовал видео, как чеканит футбольный мяч протезами на ногах.

«Разминка перед шоу», — подписал ролик Костомаров.

Фигурист, который после ампутаций стоп учится жить на протезах, принимает участие в шоу серебряного призера Олимпиады и хореографа Ильи Авербуха «Письма любви».

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). В процессе лечения Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук. 6 июля врачи выписали фигуриста из больницы. 22 августа Костомаров впервые вышел на лед после тяжелой болезни. Фигурист выступил на шоу Авербуха «Письма любви», которое прошло в Сочи.

Ранее Костомаров объяснил, почему распался его первый брак.