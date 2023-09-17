«Никто к сезону толком не готов»: Вайцеховская оценила уровень фигуристов сборной России

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а теперь спортивная журналистка Елена Вайцеховская в своем Тelegram-канале критично оценила уровень подготовки российских фигуристов к сезону по итогам первого дня контрольных прокатов, отметив, что в хорошей форме находятся только спортивные пары.

«Самое сильное (от которого прям не отделаться) ощущение по первому дню прокатов, что никто, кроме спортивных пар, к сезону толком не готов. Ни танцоры, ни одиночники. Понятно, что до первого этапа Гран-при России еще целый месяц, что сезон длинный и не время, но вот все-таки совершенно не случайно сезону Гран-при в международном календаре предшествует целая россыпь «бэшек», на которых серьезные спортсмены катаются уже абсолютно по-взрослому», — написала Вайцеховская.

Контрольные прокаты проходят с 16 по 17 сентября в Москве. 16 числа фигуристы показали короткие программы.

Весной 2022 года Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований, объяснив такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня 2022 года на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер. 11 июня ISU оставил в силе отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.

Ранее Вайцеховская заявила, что фигурное катание начало стремительно превращаться в «Дом-2».