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Рудковская раскрыла, что сказала Трусовой на контрольных прокатах сборной России

Продюсер Рудковская заявила, что фигуристка Трусова может вернуться на лед

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Александр Вильф/РИА Новости

Известный продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская раскрыла подробности своего разговора с фигуристкой Александрой Трусовой, который произошел во время контрольных прокатов сборной России. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Необычно не видеть Сашу Трусову на прокатах на льду, все-таки именно она двигала вперед фигурное катание! Я ей сегодня сказала, что мы ее все ждем. Уж кто-кто, а она точно может вернуться. Мне ее точно очень не хватало. Не было сегодня накала страстей, пока, увы, не было», — заявила Рудковская.

Трусова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне-2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй.

30 августа «Спорт-Экспресс» сообщил, что Трусова не планирует принимать участие в соревнованиях в сезоне-2023/24. Она снизила тренировочную активность после гастролей с шоу в Пекине, однако и до этого раздумывала о том, стоит ли продолжать карьеру.

Ранее Марк Кондратюк махнул рукой на вопрос о разрыве с Трусовой.

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