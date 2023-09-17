«Это уже в прошлом»: фигуристка Горбачева высказалась о своем побеге

Российская фигуристка Алина Горбачева призналась, что активное ведение социальных сетей позволяет ей чувствовать себя лучше после того, как она сбежала от своего тренера. Слова спортсменки передает Sport24.

«Я счастлива выступать на взрослых прокатах, рада, что я здесь. Рада, как все прошло, как получились прыжки. То, что случилось 28 августа, — это уже в прошлом. Хотелось бы говорить о настоящем. Но к повышенному вниманию я готова. Активность в соцсетях помогает мне лучше чувствовать себя», — заявила Горбачева.

Спортсменка тренируется под руководством Софьи Федченко. 16 сентября она представила короткую программу на контрольных прокатах сборной.

29 августа мать Горбачевой сообщила о пропаже дочери. Спортсменка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, перед этим поссорившись со своим тренером. Фигуристка проживает вместе с ней в одной квартире.

Девушку искали в районе Покровской набережной. Позже появились записи с камеры видеонаблюдения одного из столичных кафе, где была запечатлена Горбачева. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что фигуристка была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров. 8 сентября Федченко заявила, что побег Горбачевой не был связан с фигурным катанием.

Ранее Горбачева объяснила, почему назвала своих тренеров в честь фашистской полиции.