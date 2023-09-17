Украинский борец не пожал руку россиянину на чемпионате мира в Сербии

Российский борец Абасгаджи Магомедов и украинец Валентин Блесецкий не пожали друг другу руки после четвертьфинального поединка на чемпионате мира по спортивной борьбе в Сербии. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Схватка в весовой категории до 61 кг завершилась победой Магомедова на туше (16:4). Отметим, что данная категория не входит в программу летней Олимпиады.

Россиянин, который является чемпионом мира и Европы, в полуфинале чемпионата мира встретится с грузином Шотой Фартенадзе.

Чемпионат мира в Белграде, на котором разыгрываются олимпийские лицензии, завершится 24 сентября. Атлеты из России и Белоруссии допущены к участию в нейтральном статусе.

27 июля Министерство молодежи и спорта Украины разрешило своим спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами, выступающими в нейтральном статусе.

Ранее заслуженный тренер России Алексей Мишин высказался о нейтральном статусе спортсменов.