Мостовой назвал пять конкурентов «Зенита» в сезоне РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что «Краснодар» в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) начал прибавлять и показывать хорошую игру, что поможет «быкам» навязать борьбу петербургскому «Зениту», также экс-игрок перечислил клубы, способные конкурировать с командой из Санкт-Петербурга. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Я назову пять конкурентов «Зенита» в этом сезоне: «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив». «Спартак» я ни в коем случае не списываю со счетов. Я просто не пойму, если «Спартак» с таким составом не составит конкуренцию такому «Зениту», «Зениту», который трясет пока что», — заявил Мостовой.

«Зенит» становился победителем Российской премьер-лиги пять последних лет. В текущем сезоне национального первенства подопечные Сергея Семака идут на четвертом месте, набрав 14 очков после семи туров. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар» с 17 баллами, на втором месте расположилось московское «Динамо» (14), замкнули тройку лидеров самарские «Крылья Советов» (14).

ЦСКА, ставший вторым в прошлом сезоне, набрал 11 баллов и идет седьмым, «Спартак» с 10 баллами занимает девятую строчку.

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