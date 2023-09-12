Хабиб отреагировал на победу Джоковича над Медведевым в финале US Open

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратился к сербскому теннисисту Новаку Джоковичу после того, как тот в финале Открытого чемпионата США (US Open) обыграл представителя России Даниила Медведева.

«Поздравляю, мой друг! Какое выступление!» — написал Нурмагомедов.

Матч состоялся в ночь на 11 сентября по московскому времени и завершился в трех сетах с результатом 3:6, 6:7 (5), 3:6. Встреча продолжалась 3 часа 17 минут.

36-летний сербский теннисист стал самым возрастным чемпионом турнира, превзойдя рекорд австралийского теннисиста Кена Розуолла (35 лет). Джокович в рекордный 24-й раз выиграл турнир Большого шлема, четвертый раз ему покорился Открытый чемпионат США.

27-летний россиянин уступил в четвертом финале из пяти на турнирах Большого шлема. Дважды он проиграл Джоковичу, еще дважды — Рафаэлю Надалю из Испании. В 2021 году Медведев одержал победу на US Open, победив в трех партиях именно Джоковича.

Ранее экс вторая ракетка мира заявила, что Медведев может гордиться выходом в финал US Open.