Легионер Изидор объяснил переход из «Локомотива» в «Зенит» вопросом безопасности

Французский футболист Вильсон Изидор, который перешел из московского «Локомотива» в петербургский «Зенит», заявил, что его отъезд из столицы России связан с вопросом безопасности. Его слова приводит «Матч ТВ».

«В первую очередь – мне очень нравится в России. Было пару месяцев, когда было не слишком комфортно для меня и моей семьи. Поэтому мы приняли решение отправиться куда‑то подальше от Москвы. Санкт‑Петербург более безопасный, и мы сказали себе да, почему бы и нет», — заявил Изидор.

3 сентября пресс-служба «железнодорожников» сообщила, что ближе к закрытию транcферного окна в Европе игрок без cоглаcования руководcтва «Локомотива» покинул Роccию и уехал во Францию, где без уведомления клуба cамоcтоятельно прошел медоcмотр в одной из команд. Однако российский клуб так и не получил устраивающего предложения из Франции, в связи с чем потребовал от футболиста вернуться, но получил отказ. 9 сентября Изидор перешел в петербургский «Зенит» на правах аренды.

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» по ходу сезона-2021/22. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие в четырех матчах, в которых ему удалось отметиться одним забитым мячом. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Он также выступал за французские клубы «Бастия-Борго» и «Лаваль».

Ранее агент объяснил, почему отказавшийся играть в России Изидор перешел в «Зенит».