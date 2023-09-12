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Ветеран «Спартака» назвал очевидного кандидата на замену Абаскалю

Экс-игрок Кечинов заявил, что Черчесов может сменить Абаскаля в «Спартаке»

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов, говоря о вероятной отставке испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых, заявил, что не является сторонником частым тренерских перестановок, но отметил, что бывший тренер сборной России и венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов на сегодняшний момент является первым выбором на пост наставника «Спартака». Его слова приводит RT.

«Его результаты говорят сами за себя: успех со сборной России на домашнем чемпионате мира, добытые чемпионские титулы в Польше и Венгрии. Да, «Ференцварош» оступился в квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА, но осечки случаются со всеми», — заявил Кечинов.

Красно-белые не побеждают в Российской премьер-лиге (РПЛ) на протяжении четырех матчей, три из которых завершились поражениями спартаковцев. В последнем сыгранном туре «Спартак» потерпел поражение от «Краснодара». После семи туров РПЛ подопечные Абаскаля имеют в своем активе 10 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. Следующий матч красно-белые проведут 16 сентября на домашней арене против «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов от фарерского «Клаксвика».

На домашнем чемпионате мира сборная России под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии, которая в итоге дошла до финала. На европейском первенстве — 2020 российская команда не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе В, пропустив вперед Бельгию, Данию и Финляндию.

Ранее в «Спартаке» рассказали о процессе получения российского гражданства Промесом.

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