Депутат Госдумы заявил, что Олимпиаду игнорировать нельзя

Депутат Госдумы России Николай Валуев прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова о том,

что спортсменам надо принимать участие в Олимпиаде-2024 в Париже в статусе индивидуальных атлетов, передает «Спорт-Экспресс».

«Нельзя игнорировать Игры. Если спортсмены согласятся, можно выйти на «арену», но не выступать. Так можно выразить несогласие со всей гадостью МОК. Это на случай, если они что-то еще придумают в последний момент», — сказал Валуев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

МОК отказался присылать России приглашение на Олимпийские игры в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года.

Ранее в Госдуме назвали нейтральный статус российских спортсменов дискриминацией.