Чемпиона мира по футболу временно дисквалифицировали из-за положительного допинг-теста

Французский полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба временно дисквалифицирован из-за положительного допинг-теста, который он сдал после матча первого тура чемпионата Италии против «Удинезе» (3:0). Об этом сообщает антидопинговое агентство Италии.

У Погба обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Французу грозит до четырех лет дисквалификации.

В сезоне-2022/23 он провел всего десять матчей за «Ювентус» во всех турнирах, а большую часть чемпионата пропустил из-за повреждения.

Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость Погба в €15 млн.

Издание 90min ранее сообщило, что интерес к Погба проявляют несколько футбольных клубов из Саудовской Аравии. При этом сам игрок предпочел бы остаться в «Ювентусе», а клуб готов продать его, если получит выгодное предложение.

Погба выступал за «Юве» в 2012-2016 годах, а затем вновь вернулся в Турин в 2022 году.

Ранее сообщалось, что саудовские клубы хотят купить Погба.