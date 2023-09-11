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Захарова обвинила Международную федерацию плавания в сегрегации по национальному признаку

Захарова: у мира есть последний шанс на спасение спорта от логики Запада

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала Международную федерацию плавания (World Aquatics) за критерии допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, передает «Матч ТВ».

Захарова обвинила World Aquatics в сегрегации по национальному признаку и расизме, отметив, что у мира остался последний шанс на спасение мирового спорта от разрушительной логики коллективного Запада

4 сентября Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии, которые позволят спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Среди условий: отсутствие государственной символики и активной поддержки СВО. Индивидуальные нейтральные атлеты будут допущены только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного спортсмена. Допущенным атлетам запретят участвовать в пресс-конференциях и проходить через смешанные зоны.

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