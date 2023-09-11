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В Госдуме назвали нейтральный статус российских спортсменов дискриминацией

Депутат Свищев назвал нейтральный статус российских спортсменов дискриминацией

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал дискриминационным требование по нейтральному статусу российских спортсменов, но отметил, что в любом случае нужно выступить на Олимпиаде 2024 года, которая пройдет в Париже, передает «Матч ТВ».

«Хорошо, если российских спортсменов допустят до участия в Олимпийских играх в Париже. Это, конечно, будет нейтральный статус. Это дискриминационные и незаконные требования. Но мы с 2014 года выступаем под санкциями или ограничениями. У нас уже сформировался иммунитет», — сказал Свищев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

МОК отказался присылать России приглашение на Олимпийские игры в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года.

Ранее в Кремле призвали россиян поехать на Олимпиаду в статусе индивидуальных атлетов.

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