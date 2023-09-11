Карпин назвал сходство сборных России и Катара

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча против Катара, выделив сходства азиатской сборной с российской, передает РИА Новости.

«Катар пытается играть в современный футбол, но не всегда получается, как и у нас. Не думаю, что стоит оценивать шансы из-за того, что кто-то играет дома. Такого уже нет, как было в наше время», — сказал Карпин.

В эти минуты Россия проводит товарищескую встречу против олимпийской команды Египта. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

7 сентября Россия провела товарищеский матч против олимпийской сборной Египта. Встреча, прошедшая в Суэце, завершилась со счетом 1:1. 12 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют в Дохе с Катаром.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее российская бригада арбитров получила назначение на матч под эгидой УЕФА.