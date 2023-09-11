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Российская бригада арбитров получила назначение на матч под эгидой УЕФА

Российский арбитр Опейкина назначена на матч Армения — Казахстан

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verussia9/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский арбитр Вера Опейкина назначена на матч женской Лиги наций Армения — Казахстан. Об этом сообщает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистировать Опейкиной будут Екатерина Курочкина и Елена Собчук. Резервным судьей станет Надежда Горинова.

Армения и Казахстан проведут встречу в Армавире 26 сентября.

Судьи из России впервые с февраля 2022 года будут работать на матче турнира под эгидой УЕФА.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. В последний раз сборная России играла в официальном матче осенью 2021 года, когда на выезде уступила Хорватии (0:1).

7 сентября Россия провела товарищеский матч против олимпийской сборной Египта. Встреча, прошедшая в Суэце, завершилась со счетом 1:1. Повторный поединок команды проведут 11 сентября. 12 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют в Дохе с Катаром.

Ранее Валерий Карпин назвал футболиста, который выше классом, чем Александр Головин.

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