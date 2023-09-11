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В Кремле призвали россиян поехать на Олимпиаду в статусе индивидуальных атлетов

Песков призвал россиян ехать на Олимпиаду в статусе индивидуальных атлетов

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что отечественные спортсмены должны поехать на Олимпиаду 2024 года в статусе индивидуальных атлетов. Его слова передает РИА Новости.

«Нам, безусловно, нужно поддерживать уровень наших спортсменов, и делать это без международных соревнований невозможно. Мы знаем, что все-таки будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в этих Играх. Я убежден, что надо принимать участие таким образом», — сказал Песков.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

МОК отказался присылать России приглашение на Олимпийские игры в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года.

Решение об участии россиян в Играх-2024 отложено на неопределенный срок. На пресс-конференции МОК Бах заявил, что решение будет принято «не ранее, чем за год до Олимпиады».

Ранее тренер Татьяна Тарасова заявила, что российскому фигурному катанию не нужно смотреть в сторону Азии.

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