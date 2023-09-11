Тренер Татьяна Тарасова: любое сотрудничество лучше изоляции, сейчас у нас нет ничего

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила мнение, что российскому фигурному катанию не стоит смотреть в сторону Азии. Ее слова передает «Матч ТВ».

«А зачем фигурному катанию смотреть в сторону Азии? Наш вид там слабо развивается. Но если азиатские страны будут организовывать соревнования и приглашать нас на них, конечно, будем ездить. Все‑таки лучше, когда есть хоть какие‑то соревнования, чем их вообще нет. Любое сотрудничество лучше изоляции. Сейчас у нас нет ничего», — сказала Тарасова.

Российские спортсмены пропустили сезон-2022/23 из-за дисквалификации Международного союза конькобежцев (ISU), которая вступила в действие в марте 2022 года на фоне ситуации на Украине.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

МОК отказался присылать России приглашение на Олимпийские игры в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года.

Решение об участии россиян в Играх-2024 отложено на неопределенный срок. На пресс-конференции МОК Бах заявил, что решение будет принято «не ранее, чем за год до Олимпиады».

Ранее Тарасова призвала российских тренеров развивать фигурное катание в Африке.