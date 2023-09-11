Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тренер Татьяна Тарасова: любое сотрудничество лучше изоляции, сейчас у нас нет ничего

Тренер Тарасова: российскому фигурному катанию не нужно смотреть в сторону Азии

close
100%
РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила мнение, что российскому фигурному катанию не стоит смотреть в сторону Азии. Ее слова передает «Матч ТВ».

«А зачем фигурному катанию смотреть в сторону Азии? Наш вид там слабо развивается. Но если азиатские страны будут организовывать соревнования и приглашать нас на них, конечно, будем ездить. Все‑таки лучше, когда есть хоть какие‑то соревнования, чем их вообще нет. Любое сотрудничество лучше изоляции. Сейчас у нас нет ничего», — сказала Тарасова.

Российские спортсмены пропустили сезон-2022/23 из-за дисквалификации Международного союза конькобежцев (ISU), которая вступила в действие в марте 2022 года на фоне ситуации на Украине.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

МОК отказался присылать России приглашение на Олимпийские игры в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года.

Решение об участии россиян в Играх-2024 отложено на неопределенный срок. На пресс-конференции МОК Бах заявил, что решение будет принято «не ранее, чем за год до Олимпиады».

Ранее Тарасова призвала российских тренеров развивать фигурное катание в Африке.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях