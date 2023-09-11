Российский футболист рассказал, что зарабатывал в «Зените» 16 тысяч рублей в месяц

Защитник сборной России и «Ростова» Илья Вахания рассказал, что в академии «Зенита» получал зарплату в размере 16 тысяч рублей. Его слова передает «РБ Спорт».

«Стипендию у нас не платили. Первый контракт получил в 16 лет. Тогда зарабатывал 16 тысяч в месяц. По меркам «Зенита», конечно, не так много. Но это стандартный контракт для игрока академии. На тот момент не ожидал. Денег даже в мыслях не было. Когда позвонили и сказали об этом, обрадовался», — сказал Вахания.

22-летний Вахания перешел в «Ростов» из «Зенита-2» летом нынешнего года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие в пяти матчах, в которых отметился одной результативной передачей. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника оценивается в €175 тыс. Его контракт с «Ростовом» рассчитан до лета 2024 года.

Ранее Вахания рассказал, что ему предлагали сменить спортивное гражданство.