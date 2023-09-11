Футболист сборной России рассказал, что ему предлагали сменить спортивное гражданство

Защитник сборной России и «Ростова» Илья Вахания рассказал, как ему писали с фейковых страниц с предложением сменить спортивное гражданство на грузинское. Его слова передает «РБ Спорт».

«Официально ничего не было. Но в социальных сетях мне писали с каких-то фейковых страниц, говорили, что они из федерации футбола Грузии и приглашали переходить к ним. Я был сконцентрирован только на клубном футболе. Конечно, я сейчас в сборной. Но вызов сюда зависит от игры в клубе. Поэтому главное — хорошо себя показывать», — сказал Вахания.

22-летний Вахания перешел в «Ростов» из «Зенита-2» летом нынешнего года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие в пяти матчах, в которых отметился одной результативной передачей. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника оценивается в €175 тыс. Его контракт с «Ростовом» рассчитан до лета 2024 года.

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