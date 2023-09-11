Глава IIHF анонсировал новые санкции из-за ситуации с вратарем ЦСКА Федотовым

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил что организация будет принимать меры, в случае нарушений правил IIHF о стороны ЦСКА и голкипера Ивана Федотова. Его слова передает «Чемпионат».

«Совет IIHF пойдет еще дальше за второе и третье нарушение правил IIHF. IIHF твердо намерена бороться за уважение наших правил и защиту всеобщего принципа уважения контракта и трансферных правил. В ближайшие дни на сайте IIHF будет пресс-релиз», — сказал Тардиф.

4 августа IIHF наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон из-за нарушения контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Также, согласно решению, голкипер команды Федотов не может выступать в Континентальной хоккейной лиге до 31 декабря 2023 года. 27 августа ФХР разрешила Федотову играть с 1 января 2024 года.

ЦСКА после четырех сыгранных матчей располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе четыре очка. «Куньлунь» занимает второе место на Западе набрав шесть баллов. Лидером таблицы на Западе является нижегородское «Торпедо», которое заработало шесть очков.

Ранее Федотов сыграл с «Куньлунем» и провел третий матч после решения о дисквалификации.