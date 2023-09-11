Тарпищев объяснил, за счет чего Джокович разгромил Медведева в финале US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, за счет чего серб Новак Джокович обыграл Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США (US Open). Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Джокович тактически сыграл грамотно. Первый мяч варьировал, с задней линии он играл разнообразно и много резал слева. За счет этого сбивал Медведева.

В принципе, по cегодняшнему cоcтоянию, неcмотря на то, что игра cмотрелаcь и была интереcна для болельщиков, конечно, доcтоинcтво Джоковича в cтабильноcти и грамотной игре в тактичеcком плане была чуть выше, чем у Медведева.

Все равно Медведева надо похвалить за эти две недели, которые он сыграл на US Open. Он продемонстрировал выдающуюся игру против Алькараса. Это турнир с большим знаком плюс для него», — заявил Тарпищев.

В ночь на 11 сентября по московскому времени россиянин проиграл Джоковичу в финале турнира со счетом 3:6, 6:7 (5), 3:6. Встреча продолжалась 3 часа 17 минут. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

27-летний россиянин уступил в четвертом финале из пяти на турнирах Большого шлема. Дважды он проиграл Джоковичу, еще дважды — Рафаэлю Надалю из Испании. В 2021 году Медведев одержал победу на US Open, победив в трех партиях именно Джоковича.

36-летний серб в рекордный 24-й раз выиграл турнир Большого шлема, четвертый раз ему покорился US Open.

Ранее Джокович обратился к Медведеву после финала US Open.