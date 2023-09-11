Джокович обратился к Медведеву после финала US Open

Сербский теннисист Новак Джокович после финала Открытого чемпионата США (US Open) заявил, что россиянин Даниил Медведев еще выиграет турниры Большого шлема.

«Несомненно, ты выиграешь еще много турниров Большого шлема. Даниил — самая настоящая личность. Никогда не меняйся в своих празднованиях и в своих комментариях, мне это нравится», — сказал Джокович на корте после матча.

В ночь на 11 сентября по московскому времени Медведев проиграл Джоковичу в финале турнира со счетом 3:6, 6:7 (5), 3:6. Встреча продолжалась 3 часа 17 минут. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Джоковичу за победу на US Open полагается $3 млн, Медведеву — $1,5 млн.

27-летний россиянин уступил в четвертом финале из пяти на турнирах Большого шлема. Дважды он проиграл Джоковичу, еще дважды — Рафаэлю Надалю из Испании. В 2021 году Медведев одержал победу на US Open, победив в трех партиях именно Джоковича.

Счет в личных матчах Медведева с Джоковичем стал 10-5 в пользу серба.

Ранее Тарпищев объяснил поражение Медведева в финале US Open.