Тарпищев объяснил поражение Медведева в финале US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Даниил Медведев не восстановился психологически перед финалом Открытого чемпионата США (US Open) с Новаком Джоковичем. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Пик формы у Дани пришелcя на Алькараcа. Но, наверное, результат в матче cегодня завиcел от того, наcколько воccтановилcя Медведев по нервной нагрузке за четвертьфинал и полуфинал. Потому что концовка турнира легче была у Джоковича.

Медведев реально не восстановился до конца психологически. Нервная нагрузка была неадекватной. И ему не хватило немножко терпения в игре. Если бы играли завтра, был бы другой теннис», — сказал Тарпищев.

В ночь на 11 сентября по московскому времени россиянин проиграл Джоковичу в финале турнира со счетом 3:6, 6:7 (5), 3:6. Встреча продолжалась 3 часа 17 минут. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

27-летний россиянин уступил в четвертом финале из пяти на турнирах Большого шлема. Дважды он проиграл Джоковичу, еще дважды — Рафаэлю Надалю из Испании. В 2021 году Медведев одержал победу на US Open, победив в трех партиях именно Джоковича.

36-летний серб в рекордный 24-й раз выиграл турнир Большого шлема, четвертый раз ему покорился US Open.

Ранее Джокович установил рекорд после победы на US Open.