Джокович установил рекорд

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США (US Open).

Для серба это третий титул на турнирах Большого шлема в этом сезоне — ранее он победил на Australian Open и «Ролан Гаррос». Джокович четвертый раз в карьере взял три Больших шлема за год — еще ему это удавалоcь в 2011-м, 2015-м и 2021-м. Он cтал первым мужчиной, проведшим четыре cезона c тремя титулами на ТБШ.

В ночь на 11 сентября по московскому времени Медведев проиграл Джоковичу в финале турнира со счетом 3:6, 6:7 (5), 3:6. Встреча продолжалась 3 часа 17 минут. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Джоковичу за победу на US Open полагается $3 млн, Медведеву — $1,5 млн.

27-летний россиянин уступил в четвертом финале из пяти на турнирах Большого шлема. Дважды он проиграл Джоковичу, еще дважды — Рафаэлю Надалю из Испании. В 2021 году Медведев одержал победу на US Open, победив в трех партиях именно Джоковича.

Ранее американская теннисистка заплакала после победы на US Open.