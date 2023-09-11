Овечкин посетил матч NFL и совершил символический стартовый бросок

Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил домашний матч «Вашингтон Коммандерс» в Национальной футбольной лиге (NFL).

Хоккеист перед началом матча «Коммандерс» с «Аризоной Кардиналс» вышел на поле и произвел символический первый бросок мяча.

5 сентября Овечкин провел первую тренировку за «столичных» после возвращения в США.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

На счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Регулярный сезон-2023/24 НХЛ стартует 11 октября. «Кэпиталз» в первом матче 14 октября сыграет на своей площадке с «Питтсбург Пингвинз».

Ранее экс-хоккеист Вячеслав Козлов заявил, что на Александре Овечкине можно много заработать.