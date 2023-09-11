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Чернышенко: МОК заставляет российских спортсменов отказаться по сути от Родины

Вице-премьер Чернышенко осудил МОК за условия для возвращения российских атлетов

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за выдвинутые условия для возвращения россиян на международные соревнования. Своим мнением он поделился с kp.ru.

«Выдвинутые МОК условия и критерии для возвращения российских спортсменов на международные старты — дискриминационные, они нарушают не только права атлетов, но и сами олимпийские принципы, зафиксированные в резолюции ООН и Олимпийской хартии. В угоду политическим амбициям заставляют наших спортсменов отказаться по сути от Родины. Что это, если не политическое давление?» — сказал вице-премьер РФ.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Некоторые федерации предлагают россиянам подписать декларации о нейтральности для участия в турнирах.

В некоторых видах спорта россияне продолжают принимать участие в международных турнирах как нейтральные спортсмены.

Ранее Фетисов обвинил МОК и ЮНЕСКО в продажности.

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