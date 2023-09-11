Загитова показала «сокровенное» письмо, которое заставляет ее продолжать кататься

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что получила письмо от поклонницы, которое мотивирует ее продолжать ледовые выступления на публике.

«Сегодня был очень яркий для меня и милый момент. На автограф-сессии мне подарили вот такую книжку. Не буду показывать, что там написано. Это очень сокровенное. Но ради таких писем, ради таких моментов я нахожу какую-то мотивацию для себя кататься дальше и радовать вас, дорогие зрители», — заявила Загитова.

Сейчас 21-летняя спортсменка находится в Сочи, где участвует в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

В активе фигуристки, помимо победы на ОИ-2018, есть золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 года Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

После приостановки спортивной карьеры Загитова стала работать телеведущей в проекте «Ледниковый период».

Ранее Загитова показала тренировку в «Сочи Парке».