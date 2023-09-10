Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЦСКА проиграл третий матч в сезоне КХЛ

ЦСКА уступил «Куньлуню» в овертайме в матче КХЛ

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА проиграл китайскому «Куньлунь Ред Стар».

Встреча прошла в Мытищах на «Арене Мытищи» в присутствии 2 315 зрителей и завершилась победой номинальных хозяев с минимальным счетом в дополнительное время со счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились 38-летний китаец Брендон Йип и 29-летний канадец Джек Родвальд, оформивший дубль. У проигравшей команды отличились 26-летний Павел Карнаухов и 30-летний Никита Нестеров.

В воротах ЦСКА игру провел Иван Федотов, который по решению Международной федерации хоккея (IIHF) был отстранен до 31 декабря 2023 года.

После этой игры «Куньлунь» набрал восемь очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Армейцы с пятью баллами занимают третью позицию.

В следующем матче китайский клуб сыграет на выезде против ярославского «Локомотива», а ЦСКА на своем льду примет московское «Динамо».

Ранее двукратный чемпион ОИ Вячеслав Фетисов заявил, что рекорд Овечкина по голам в НХЛ будет самым крутым.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях