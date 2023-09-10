ЦСКА проиграл третий матч в сезоне КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА проиграл китайскому «Куньлунь Ред Стар».

Встреча прошла в Мытищах на «Арене Мытищи» в присутствии 2 315 зрителей и завершилась победой номинальных хозяев с минимальным счетом в дополнительное время со счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились 38-летний китаец Брендон Йип и 29-летний канадец Джек Родвальд, оформивший дубль. У проигравшей команды отличились 26-летний Павел Карнаухов и 30-летний Никита Нестеров.

В воротах ЦСКА игру провел Иван Федотов, который по решению Международной федерации хоккея (IIHF) был отстранен до 31 декабря 2023 года.

После этой игры «Куньлунь» набрал восемь очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Армейцы с пятью баллами занимают третью позицию.

В следующем матче китайский клуб сыграет на выезде против ярославского «Локомотива», а ЦСКА на своем льду примет московское «Динамо».

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