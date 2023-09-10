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Мостовой заявил о бесполезности обучения на тренера

Экс-игрок «Спартака» Мостовой заявил, что не узнал ничего при обучении на тренера

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в интервью «Матч ТВ» заявил, что пока не ощущает пользы от прохождения обучения тренерской профессии.

По его словам, в футболе уже давно все придумано.

«Обучение на тренера идет, да. Конечно, это вряд ли что-то новое мне даст, сейчас ничего нового для себя не открыл. Я тренирую в Медиалиге, там получаю какой-то опыт. Буду думать, где получить практику. Когда обучаешься, есть право где-то себя попробовать. Будем думать. Мне все равно, но команда должна быть хорошая.

В какую команду пойду? В Москве, чтобы без разъездов. В «Локомотив» или «Спартак» вряд ли пойду, возможно в «Динамо», — заявил Мостовой.

Мостовой завершил профессиональную карьеру в 2005 году. В составе сборной России полузащитник провел 50 матчей, в которых отличился 10 раз.

Ранее отстраненный из-за обвинений в изнасиловании от тренировок с «Манчестер Юнайтед» бразилец Антони заявил о невиновности.

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